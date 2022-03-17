الطقس.. تحسن مؤقت في الأحوال الجوية وتحذير من موجة باردة أخرى

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر، بشكل مؤقت.

أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا التحسن مستمر عدة أيام مقبلة، وذلك جاء بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد موجودة شديدة البرودة؛ استمرت لعدة أيام وانخفضت على إثرها درجة الحرارة وصلت علي القاهرة 14 درجة وكسرت حاجز 10 درجات ليلا.

وتابعت الهيئة: يرجى عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، لأنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة باردة أخرى بداية من يوم الاثنين القادم 21 مارس وتستمر لعدة أيام أخرى.