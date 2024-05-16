عطل يضرب الخط الثاني لمترو الأنفاق.. والركاب يبحثون عن بدائل

كتب- محمد نصار:

تعطل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الممتد من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، صباح اليوم الخميس،

وفي محطة المظلات، نبه أفراد الأمن على جمهور الركاب بوجود عطل فني في الخط الثاني وأنه لا يعمل في الوقت الحالي.

وأفاد عناصر الأمن، بأن القطارات متوقفة على أرصفة المحطات بدون حركة وذاك نتيجة وجود مشكلة في كهرباء السكة.

وأشاروا إلى أن العطل لا يقتصر على محطة واحدة فقط، موجهين الركاب بضرورة استقلال وسائل نقل أخرى لحين إصلاح العطل.