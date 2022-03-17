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وزير الزراعة: نواجه مشكلة في فائض القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء

11:06 م الخميس 17 مارس 2022
وزير الزراعة: نواجه مشكلة في فائض القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء

السيد القصير

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كتب- نشأت علي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، دعم القيادة السياسية للتنمية الزراعية المصرية بشكل مختلف، وهو ما حقق نتائج إيجابية في الشارع المصري طوال الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء من تداعيات كورونا أو التحديات الأخرى بشأن التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه رغم هذه التحديات إلا أنه يتم العمل في ضوء حلول تحقق النتائج الإيجابية.

جاء ذلك في كلمة الوزير ضمن فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.

واستعرض الوزير كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح أن السوق في مصر مازال يواجه مشكلة في تحقيق فائض من المحاصيل الزيتية والأقماح، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء.​

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