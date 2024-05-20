شيخ الأزهر مغردا باللغة الفارسية: خالص تضامننا مع إيران

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

غرد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، باللغة الفارسية عبر صفحته على فيسبوك، معلقا على حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني.

وقال الإمام الأكبر: أعرب عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

وغرد شيخ الأزهر باللغة الفارسية قائلا:

من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و همراهانش را در حفظ و حراست کامل خویش نگه بدارد.