عمرو أديب عن تهنئة الرئيس السيسي لنادي الزمالك: كنت مستني اللحظة دي



كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنادي الزمالك وجماهيره على الفوز ببطولة الكونفدرالية، قائلا: "كنت مستني اللحظة دي، عشت وشوفت الريس بيباركلنا".

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، "نوعدك دي مش هتكون آخر تهنئة للزمالك"، مضيفا: "الحمد لله فرجت".

أضاف مقدم "الحكاية": "آن الأوان أن أحتفل، طلع عندنا نادي وجمهور بيحتفل في الشوارع بفوز فريقه، من اليوم الزمالك سعادة مفيش نكد أو كآبة

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "انتهى زمن التعثر ومرحبًا بالبطولات، دمي نشف النهاردة وفي لحظات حسيت إني هموت، لياقة اللاعيبة راحت بسبب الحر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لنادي الزمالك عبر صفحته على الفيسبوك: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".