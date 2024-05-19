منسق الجالية المصرية بقيرغيزستان يكشف تفاصيل أزمة الطلاب المصريين

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أمين فتحي القصبي، منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان، تفاصيل أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان، موضحًا أن معظم الطلاب الذين كانوا معرضين للخطر تم نقلهم أمس لمكان آمن، مشددًا على أن القصة الحقيقة هو أنه كان هناك بعض الطلاب في وقت متأخر من الليل في الخارج وسط المدينة وحدث تبادل شتائم بينهم وبين شباب من قيرغيزستان.

وأشار "القصبي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الطلاب المصريين دخلوا إلى السكن في الطابق الثالث وفر خلفهم الشباب القيرغيزستانيين وتهجموا على السكن وكسروا الحديد وقاموا بالاعتداء على الطلاب في الطابق الأول والثاني وبعدها نزل الطلاب المصريين للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان: "لم يتم تصوير الواقعة كاملة ولكن تم تصوير جزء حدث به رد فعل الطلاب المصريين على اعتداء على شباب قريزي، وتم نشر هذا الفيديو بدون فهم أو وعي".

وأوضح أن الشعب هناك لم يوافقوا على هذا الفيديو، مؤكدًا أنه تم التواصل مع السفارة المصرية لسرعة العمل على حل الأزمة، مشددًا على أن الشباب القريزي عمل على مساعدة الطلاب المصريين ونقلهم إلى مكان أمن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة وثقت الواقعة من البداية، وتم الإفراج عن 4 من المصريين وفي صدد الإفراج عن الباقي من قبل السلطات هناك.