الطقس.. ارتفاع الحرارة بالقاهرة والصغرى 1 في هذه المنطقة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01.

