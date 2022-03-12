تطوير برامج تمكين المرأة وتوقيع بروتوكولات.. نشاط مكثف لوزيرة التضامن خلال أسبوع

كتب- مينا غالي:

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 مارس إلى 11 مارس، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 5 مارس

• وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر "اتحاد الصناعات المصرية والأورمان للتنمية المستدامة" في دورته الثانية بالأقصر.

• توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية الأورمان لتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

• القباج كمتحدث رئيسي في "مسيرة الإرشاد العالمية"، تلقي كلمة تحفيزية للشباب والشابات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي نظمته مؤسسة جسر بالتعاون مع المركز الثقافي الأمريكي.

• وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني يفتتحان ورشة عمل مراجعة منهج الطفولة المبكرة للفئة العمرية 0-4 سنوات الذي تقوم بإعداده شركة ديسكفري.

الأحد 6 مارس

• وزيرا التضامن والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين وجمعية الأورمان لتوصيل المياه النظيفة للأسر المستحقة بقيمة 100 مليون جنيه مصري تحت مظلة برنامج "سكن كريم".

• وشاركت عبر تقنية الڤيديو كونفرانس مع وزير الإسكان في اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي وناقشت آليات وشروط استحقاق ذوي الإعاقة والأيتام في شقق الإسكان الاجتماعي.

• القباج تترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة على المستوى المركزي والمديريات لمتابعة سير عمل برامج الوزارة واستعراض نتائج منظومة الشكاوى والهيكل الإداري الجديد للوزارة.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب بعنوان "لنبقى آمنين إلى الإنترنت" للتوعية بسبل الحماية من الجرائم والمخالفات الإلكترونية.

الاثنين 7 مارس

•القباج تشارك د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ندوة حول "تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة أبطال أوليمبياد طوكيو" بحضور وزير الشباب والرياضة وتعد بتوفير كراسي متحركة رياضية جديدة لجميع الأبطال.

• وألقت كلمة عن تطوير برامج حماية وتمكين المرأة المصرية في إطار احتفالية جمهورية الجزائر باليوم العالمي للمرأة عبر تقنية الڤيديو كونفرانس.

• القباج تشارك شركة " بيبسيكو مصر "بالتعاون مع "مؤسسة انجاز" في إطلاقهما لبرنامج جديد للتمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان "عاملة شغل".

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مهرجاناً جديداً "الأسرة والطفل" لتعزيز الوعي الأسري لحماية الشباب من تعاطي المخدرات داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

الثلاثاء 8 مارس

• وزيرة التضامن تشارك في احتفالية " يوم المرأة المصرية" بتشريف السيدة الفاضلة انتصار السيسي.

• التضامن الاجتماعي في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش الحقوق التأمينية الممنوحة لأصحاب المعاش، وقضايا التمكين الاقتصادي والتشغيل وشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريراً يعلن تعامل فريق التدخل السريع مع 648 حالة خلال شهر يناير، وتستمر التوجيهات بسرعة وكفاءة انفاذ المواطنين وبحث شكواهم.

• وزيرة التضامن تستقبل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني ويبحثان ملفات متعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية وتنظيم المجتمع المدني ويتفقا على إعداد بروتوكول لتعميق التعاون بين البلدين.

الأربعاء 9 مارس

• بتشريف رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية يوم الشهيد بمركز المنارة.

• وتشارك في دائرة مستديرة مع البنك الدولي عبر الڤيديو كونفرانس لإطلاق الخطة الإقليمية لرأس المال البشري ومدى الخسائر في القوى البشرية الناجمة عن جائحة كورونا.

• التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع مدرسة ابتكار خانة بالشراكة وبتمويل من مؤسسة "دروسوس" لدعم قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الخميس 10 مارس

• في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية، القباج تفتتح فعاليات النسخة الثانية عشرة من الملتقى بمحافظة الأقصر بحضور محافظي الأقصر والوادي الجديد وقنا.

• على هامش منتدى المسئولية الاجتماعية، القباج نشهد توقيع خمسة بروتوكولات مع مؤسسة صناع الخير والقطاع الخاص ومنتدى المسئولية الاجتماعية حول سكن كريم، احياء الحرف التراثية، أطفال مصر للكشف على العيون، قدم سكري، المسئولية الاجتماعية الخضراء والمتطوعين الخضر.

• وقفاً للجدل حول عدم حصول بعض الضحايا على حقوقهم المقررة لهم، التضامن تعلن تقرير وافي عن انتهاء حصول جميع أسر ضحايا الحادث الإرهابي للمصريين العاملين بليبيا في فبراير 2015 على معاشاتهم الاستثنائية وجميع المساعدات المستحقة.

• القباج تستعرض تقرير جهود الخط الساخن لعلاج الإدمان يفيد بشمول 25 ألف مريض إدمان بالعلاج منهم 2026 حالة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" خلال يناير وفبراير 2022.

• بنك ناصر يعلن عن تشغيل 230 خريجًا بقيمة 8 ملايين جنيه في أكبر شركات التكنولوجيا من خلال مبادرة "وظيفة تك " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

الجمعة 11 مارس

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة حوارية مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص حول سبل تطوير سبل التعاون لتعزيز التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة وحماية البيئة تحت مظلة برنامج "حياة كريمة.