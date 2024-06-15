إعلان

BBC

مساحات خضراء ومطاعم.. موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "الدائري"

03:58 م السبت 15 يونيو 2024
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري (1
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري
  • عرض 10 صورة
    موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل حتى الدائري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية من تنفيذ ما يصل إلى 80 % من الأعمال الخاصة بتطوير ورصف طريق المريوطية بدءًا من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة؛ تزامنًا مع مواصلة أعمال الإنتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظة.

وبحسب مصدر في محافظة الجيزة، فإن المحافظة ستعلن عن افتتاح طريق المريوطية بدءًا من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة خلال شهرين، حيث تجرى على قدم وساق أعمال الإنتهاء منه.

وتستهدف محافظة الجيزة، الاهتمام بالمساحات الخضراء خلال تطويرها الطريق، الآتية:

زراعة 1100 شجرة.

افتتاح كيدز إيري.

افتتاح مطاعم.

افتتاح أشجار.

ساحات ومواقف.

مساحات خضراء مطاعم افتتاح طريق المريوطية رصف طريق المريوطية محافظة الجيزة شارع فيصل حتى الدائري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السعودية تصدر قرارات إدارية ضد مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج 2024

إعلان

إعلان

* مواعيد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات
* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. هل تنكسر الموجة الحارة؟