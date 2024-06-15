مساحات خضراء ومطاعم.. موعد افتتاح طريق المريوطية من شارع فيصل لـ "الدائري"

كتب- محمد أبو بكر:

انتهت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية من تنفيذ ما يصل إلى 80 % من الأعمال الخاصة بتطوير ورصف طريق المريوطية بدءًا من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة؛ تزامنًا مع مواصلة أعمال الإنتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظة.

وبحسب مصدر في محافظة الجيزة، فإن المحافظة ستعلن عن افتتاح طريق المريوطية بدءًا من شارع فيصل حتى الدائري وكوبري الصحابة خلال شهرين، حيث تجرى على قدم وساق أعمال الإنتهاء منه.

وتستهدف محافظة الجيزة، الاهتمام بالمساحات الخضراء خلال تطويرها الطريق، الآتية:

زراعة 1100 شجرة.

افتتاح كيدز إيري.

افتتاح مطاعم.

افتتاح أشجار.

ساحات ومواقف.