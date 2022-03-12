تطوير محيط مجرى العيون.. إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر (صور)

الطقس غدا الأحد: شديد البرودة ليلًا.. وهذه الظاهرة المسيطرة

كتب- مينا غالي:

تابع اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية، أعمال إزالة مناطق "السكر والليمون - الجيارة - حوش الغجر"، بدء من تاريخ الإزالة 5 مارس الماضي.

وأسفرت أعمال الإزالة حتي اليوم عن إخلاء وتسكين 47 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا، وتسكين 154 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة.

ويأتى هذا استكمالًا لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها مثل عزبة ابو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات ليشمل مناطق أخرى تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعيد للقاهرة مظهرها العريق.