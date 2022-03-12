"الهجرة" تعلن تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب- أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس، رائد الصناعة الوطنية، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، المقرر انطلاقها يومَي 27- 28 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد تكريم اسم رجل الأعمال المصري الراحل محمد فريد خميس، رائد الصناعة الوطنية؛ تقديرًا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، وكذلك لإسهاماته وتعاونه الوطيد مع وزارة الهجرة في عدد من البرامج؛ خصوصاً في العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، فلقد كان مؤمنًا بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات؛ خصوصًا في المجال الصناعي.

وأضافت مكرم أنه فضلًا عن التعاون والشراكات الممتدة مع الجامعة البريطانية في مصر، هذا الصرح التعليمي الكبير، الذي أنشأه الراحل محمد فريد خميس، في العديد من المبادرات، وكان منها المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، من خلال الاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي للجامعة البريطانية ودورها في المجتمع.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة؛ حيث أسهم على مدى سنوات طويلة في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة أسهمت في رفع اسم مصر عاليًا في كل الأسواق العالمية.