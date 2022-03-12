تحذير جديد بشأن العمرة.. السياحة توجه رسالة مهمة إلى الشركات

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، رسالة جديدة وشديدة اللهجة، إلى الشركات السياحية العاملة في موسم العمرة لعام 1443هـ، بشأن المعتمرين المصريين.

وأهابت الوزارة والغرفة بالشركات المنظمة للعمرة، الالتزام التام بالتوقيتات المقررة في تنظيم عودة رحلات الطاقة التشغيلية، مؤكدتَين ضرورة سفر المعتمرين وعودتهم طبقًا للمواعيد المدرجة من الشركات السياحية على البوابة المصرية للعمرة، وذلك في ظل المتابعة من الوزارة والغرفة لكل الرحلات أولاً بأول وبصورة مستمرة من خلال آليات تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وتابعت الوزارة والغرفة: "ونظرًا لما تردد من قيام البعض بالترويج لمعلومات مغلوطة بغرض التغرير بشركات سياحية بإشاعة إمكانية عدم الالتزام بمواعيد عودة رحلات الطاقة التشغيلية للمعتمرين في المواعيد المقررة، وتعمل على إجراء اتفاقات تجارية بناء على هذه الأكاذيب؛ بما ينطوي على الإضرار بالشركات المنفذة لتلك الرحلات".

وحذرت وزارة السياحة وغرفة الشركات بأنه في حالة رصد أية مخالفة للقواعد القانونية الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 أو لضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة الصادرة من قِبل الوزارة لموسم 1443هـ، ستتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية وتطبيق الجزاءات القانونية والتي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.

وأكدت الوزارة والغرفة أن القطاع السياحي بكل روافده يسعى إلى إنجاح موسم العمرة بكل تفاصيله؛ حرصًا على النهوض من الكبوة التي ألمت بالقطاع من جراء جائحة كورونا، والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كتاب دوري حمل رقم 70 لسنة 2022، وذلك من منطلق حرص الوزارة والغرفة على إنجاح موسم العمرة الحالي 1443هـ/ ۲۰۲۲م، وبالإشارة إلى الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة الموسم 1443هـ، وإلحاقه للكتب الدورية الصادرة بشأن الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة والتي تتضمن توقيتات تنظيم سفر وعودة رحلات الطاقة التشغيلية لشهرَي رجب وشعبان.