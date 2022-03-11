عبدالسند يمامة: نبدأ صفحة جديدة في حزب الوفد بلا إقصاء لأي طرف

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد المنتخب، إن اليوم طويت صفحة في تاريخ الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة الحزب.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: "لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر".

نص كلمة الدكتور عبد السند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الوفديون الأحرار اليوم وبنتيجة الانتخابات طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب الوفد، وهنا من بيت الأمة أشكركم جميعًا وأقول: لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن بالكفاءة والعطاء فقط سيكون التقييم وسيكون الجُهد، وستبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد سنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشارك في الحياة السياسية.

لا شخصنة، لنا خطوات وسياسة وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير الأمة، وقبل أن أنهى الكلمة أشكر الموقف بعيد النظر والمحترم من المهندس ياسر قورة، ويكفي أن نقول منذ أن انتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة الانتخابية".