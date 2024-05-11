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BBC

لماذا رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح؟

06:50 م السبت 11 مايو 2024

معبر رفح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر رفيع المستوى، عن رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح.

وأضاف المصدر، أن رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح؛ يأتي بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح، أن مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة أمام كافة الأطراف.

وأشار، إلى أن مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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