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BBC

اتحاد الصناعات يكشف تفاصيل جولة مدبولي لمصانع العاشر من رمضان

07:34 م السبت 11 مايو 2024

المهندس أسامة الشاهد

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمصنع شركة "سانبيور" المصرية لتصنيع الأدوات الصحية بمصنع العاشر من رمضان، موضحًا أن المصنع برأس مال 2 مليار دولار، وبدأ العمل في المصنع في 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تصدير 75% من إجمالي إنتاج المصنع، موضحًا أنه يتم توفير 1800 فرصة عمل، بالإضافة إلى تصدير المنتج عالميا وليس إقليميا فقط.

وتابع: الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

أوضح، أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب؛ لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة، في إطار خطة الدولة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسيّ خلال المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الشاملة.

المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات مصانع العاشر من رمضان مصنع شركة سانبيور المصرية برنامج صالة التحرير مصطفيى مدبولي
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