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فوز عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد

05:59 م الجمعة 11 مارس 2022
فوز عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد

الدكتور عبدالسند يمامة

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(مصراوي):

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، فوز الدكتور عبدالسند يمامة، برئاسة الحزب في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر حتى الخامسة مساءً.

وتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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