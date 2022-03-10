غدا.. الأوقاف: توزيع 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة، غدا، للأسبوع السادس من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (134) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – دمياط - بني سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية - السويس - المنوفية - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الغربية - شمال سيناء - الوادي الجديد - البحيرة - مطروح - بورسعيد - البحر الأحمر- كفرالشيخ - الإسماعيلية - جنوب سيناء).

وأكدت وزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إن مشروع صكوك الأضاحي يعد أحد الروافد الاجتماعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار الدور المجتمعي للوزارة، لافتا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك.

وأعرب وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.