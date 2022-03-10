بدرجات الحرارة.. الأرصاد: طقس الخميس ممطر وشديد البرودة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت الهيئة: يوجد فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بنسب من 20 إلى 40%.

وتابعت الهيئة: "الطقس معتدل إلى دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتكون أبرز الظواهر الجوية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: