"عربية النواب" تُحذر من اجتياح رفح.. وتؤكد: أمننا القومي خط أحمر

كتب- نشات علي:

حذرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من إقدام إسرائيل على اجتياح عسكري لمدينة رفح الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة، بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لمنعها من الإقدام على ذلك الأمر، الذي سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إن الأمن القومي المصري خط أحمر، ومصر بقيادة الرئيس السيسي لن يتهاون أبداً في حماية أمنها القومي ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أباظة أن أكبر دليل على ذلك هى أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا في ملف الوساطة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أن اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، في وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، والتي من شأنه أن يؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل التام.