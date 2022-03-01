بالصور.. إعلاميون وسياسيون في عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين والإعلاميين، على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، مساء الثلاثاء.

حضر العزاء النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي أسامة كمال، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

كما حضر العزاء النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ووفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتوفي الكردوسي الجمعة بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز 64 عاما، وقضى أكثر من نصف عُمره في العمل بالصحافة والتصدي لقضايا اجتماعية وفنية وسياسية في 7 إصدارات صحفية عمل بها.