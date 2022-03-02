​تطوير ميادين المحافظات.. مصدر حكومي: إعداد مسابقة لطرحها على المكاتب الاستشارية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن آخر التطورات فيما يخص تطوير الميادين العامة في المحافظات.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه يجرى في الوقت الحالي إعداد تفاصيل المسابقة من أجل طرحها على المكاتب الاستشارية للتصميمات.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم توجيه المحافظات بإعداد حصر للميادين العامة التي تحتاج للتطوير بها وأولوياتها.

وتتركز خطة التطوير على رؤية معمارية وبصرية تتفق مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلي للميادين التي تمثل طابعا معماريا متميزا، ووضع أسس التعامل مع الفراغات العمرانية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل محافظة.

وتتضمن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي (2021 - 2022) تخصيص 19.8 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ومنها تجميل الميادين العامة التي تم حصرها وتطوير الحدائق و تحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويتم التعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمحافظات في إطار المشروع القومي لتطوير الميادين العامة على مستوى الجمهورية والذي يتضمن تنظيم الأعمال الفنية بها وتقديم حلول ومعالجات مرورية وذلك بما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعماري لكل منطقة وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميادين ورفع كفاءتهم من حيث التشجير والإضاءة وأعمال الرصف وتحديد مسارات المشاة من أجل الحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضاري الذي يميز كل محافظة على حدة.

ومن المستهدف أن ترشح كل محافظة الميادين التي تتطلب تطوير لطرحها في المسابقة التي تستهدف تطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وقد تم حصر 40 ميدانا بحاجة إلى التطوير وإعادة الوجه الحضاري لها في 16 محافظة هي: الإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفرالشيخ وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر.

وركزت أعمال الحصر على الميادين التي تتطلب إعادة صياغة الرؤية الجمالية بها والعمل على إزالة التشوهات الحالية والحفاظ على جميع المباني ذات الطابع المعماري المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع الضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المباني من حيث المساحة والارتفاع والألوان ومكان وضع الإعلانات أو اللافتات.

وتشمل الميادين المقترح تطويرها: ميدان المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، وميادين الدلنجات وحاملة السنبلة والساعة والنصر والنافورة وتقاطع شارع عاصي وميدان الفارس بمحافظة البحيرة، ومدخل مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وميدان النصر بمحافظة كفرالشيخ، وميدان جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، وميدان أحمد عرابي في الإسماعيلية، وميدان الصاغة بمدينة الزقازيق ومدخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وفي المنوفية تم اقتراح الاختيار بين 13 ميدانا وهي: الشهداء، مدخل شبين الكوم، الشهيد أحمد شاكر، بورسعيد، ومدخل مدينة منوف، محطة القطار، مزلقان العبور، الحرية، الشهداء، مصطفى كامل، الزراعة، الفلاح، المحكمة.

وفي محافظة بني سويف تم اختيار ميداني عدلي منصور والأزهري، وفي المنيا ميدان شلبي، وفي الوادي الجديد ميدان الزهور، وفي محافظة سوهاج مدخل مدينة سوهاج بحري، وفي محافظة أسوان ميدان الجزيرة، وفي البحر الأحمر ميدان عبدالمنعم رياض، وفي محافظة قنا ميادين المحطة ومصنع المكرونة والسيد عبدالرحيم .