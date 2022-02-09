ضبط مستلزمات طب أسنان مع راكب قادم من الإمارات حاول تهريبها بمطار القاهرة

01:39 م الأربعاء 09 فبراير 2022
ضبط مستلزمات طب أسنان مع راكب قادم من الإمارات حاول تهريبها بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب "عيادة" مستلزمات طب الأسنان مع راكب مصري، أخفاها داخل حقائبه وماكينة قهوة واكياس شيكولاته وعلى جسده، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف ياسر محمد رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب، اثناء لإنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هاني نادي مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود قطع معدنية متكررة في الحقائب، قام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر وجود كميات خاصة بزرع الأسنان والاكليريك مخبأة داخل ماكينة قهوة وكميات أخرى داخل أكياس الشيكولاته بأكياس السوق الحرة وكميات أخرى داخل ماتور خاص بكرسي الأسنان، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط كميات أخرى خاصة بحشو الأعصاب والسنفرة وغيرها من مستلزمات الأسنان داخل ملابس الراكب التي يرتديها.

أمر محمود عبد النبي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة الدولي الإمارات مطار القاهرة مستلزمات طب أسنان

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