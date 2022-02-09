لمواجهة السرقات.. مياه القليوبية: تصنيع أغطية البلاعات من الخرسانة المسلحة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ورشة تصنيع أغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة، مؤكدا أن تصنيع أغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة يأتي لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق وما يتبعها من مخاطر على المواطنين والأطفال.

وأوضح مجاهد، في بيان اليوم، أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتي، مشيرا أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة فى صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أن تكلفة الغطاء الخرسانى يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.

وقال أن ورش الصيانة بفرع غرب شبرا الخيمة نجحت من خلال القدرات الذاتية العاملين في إنتاج الأغطية والتي أثبتت نجاحها وجاري تطويرها باستمرار للوصل لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً.

وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب في خسائر مادية للشركة،وكان لابد من التفكير في البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.

كما تفقد رئيس شركة مياه القليوبية أعمال التطهير والصيانة داخل محطة الرفع الرئيسية بميت حلفا وشدد علي ضرورة دورية أعمال التطهير والصيانة خاصة بعد موجة سقوط الأمطار.