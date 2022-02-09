وزير النقل يتفقد ميناء خليفة والمنطقة الصناعية في ختام زيارته إلى الإمارات

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، في ختام زيارته إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له، والتي تعرف بكيزاد؛ حيث بدأت الزيارة للمنطقة الصناعية.

واستمع الوزير إلى شرح عن المنطقة التي تأسست عام 2012 على مساحة إجمالية 100كم2، وتم عمل البنية التحتية الكاملة لها بمعرفة موانئ أبوظبي، ثم بدء تسويق المرحلة الأولى منها منذ عام 2012 بمساحة تصل إلى 50 كم2، وتحتوي على مناطق للصناعات الغذائية ومناطق للصناعات الثقيلة (حديد/ ألومنيوم)، وتعتمد موانئ أبوظبي في تسويقها على تقديم حوافز للمستثمرين في سعر المتر بناء على حجم المشروع وعوائده، وتدعم الكهرباء والمياه في السنوات الأولى للمشروع وتساعد المستثمر في إنهاء كل الإجراءات مع أجهزة الحكومة المختلفة.

وزار الوزير والوفد المرافق له ميناء خليفة لتداول البضائع والحاويات والذي تبلغ سعته التصميمية 9 ملايين حاوية، وقد وصل حجم التداول خلال العام الماضي إلى 4 ملايين حاوية من خلال 3 محطات مع شركاء مختلفين من الخطوط العالمية، والذي يستخدم نظماً حديثة في إدارة المحطات وتعمل إحداها شبه أوتوماتيك وهو ما يعرف بـsemi automatic.

وتباحث الجانبان في مختلف جوانب التعاون التي يمكن من خلالها زيادة استثمارات موانئ أبوظبي في جمهورية مصر العربية، وأعرب الجانب الإماراتي عن امتنانه وسعادته بزيارة وزير النقل المصري والوفد المرافق وتفاؤله بالشراكة والتعاون المشترك في ظل التسهيلات الموجودة حالياً من وزارة النقل، كما أن العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين تساعد في النجاح في المشروعات القادمة في ميناء سفاجا وميناء السخنة وقطاع النقل النهري.