هيئة مكتب البرلمان تقرر ترقية أمين لجنة الشباب​

كتب- مصراوي:

أصدرت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وعضوية وكيلي البرلمان، قرارًا بترقية إبراهيم عبداللطيف، أمين لجنة الشباب والرياضة، إلى درجة وكيل أول وزارة بمجلس النواب.

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إشادات واسعة من أعضاء اللجنة، بقرار ترقية إبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، مؤكدين أنه مثال يحتذي به في التفاني والإخلاص في العمل، خاصة أنه يتمتع بخبرات كبيرة في العمل البرلماني.

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب التهنئة لأمين عام اللجنة نيابة نيابة عن الأعضاء قائلا: "نتقدم بخالص التهاني للرجل المتفاني في عمله"، مشيدًا بحسن خلقه وإدارته الجيدة وتعامله مع زملاءه من موظفي أمانة لجنة الشباب.

يذكر أن لجنة الشباب والرياضة، ناقشت خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من أعضاء المجلس بشأن بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب.