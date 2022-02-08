السكة الحديد: مصرع شخص وإصابة آخر في اقتحام توكتوكين لمزلقان بطنطا

11:01 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
السكة الحديد: مصرع شخص وإصابة آخر في اقتحام توكتوكين لمزلقان بطنطا

قطار

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كتب - أسامة علي:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بعد اقتحام توكتوكين منفذ القاصد بين طنطا / القاصد (خط طنطا / المنصورة).

وقالت هيئة السكك الحديدية، في بيان مساء اليوم، إنه بعد قيام خفير منفذ القاصد بغلق المنفذ لمرور قطاري 499 و 994 والمنفذ مطور وبه أجراس وأنوار منتظم ومزود بكاميرات مراقبة والمنفذ معد لمرور المركبات من جهة واحدة وبعد مرور قطار 994 على الطالع تم اقتحام عدد 2 توك توك المنفذ من الجهة المخالفة أمام قطار 499 على النازل.

وأوضحت الهيئة أنه تم الاصطدام بهما وإلقاؤهما خارج السكة مما أدي إلى إصابة شخص ووفاة آخر وتم نقلهما لمستشفى الجامعة بطنطا ونتج عن ذلك تأخير قطار 499 لمدة 10 دقائق.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد حفاظًا على سلامتهم و سلامة مسير القطارات.

حادث تصادم مزلقان بطنطا هيئة السكك الحديدية قطار توكتوك

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