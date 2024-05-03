شريف مدكور يعلق على واقعة تقبيل الدكتور حسام موافي يد محمد أبوالعينين



كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الإعلامي شريف مدكور على واقعة تقبيل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وأوضح "مدكور"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا شايف أنه تصرف عفوي مش مقصود منه حاجة الفيديو واضح وغير الصورة".

يذكر أن مواقع مواقع التواصل الاجتماعي قامت بحملة هجوم على الدكتور حسام موافي بسبب الصورة المتداولة وهو يقبل يد النائب محمد أبو العينين، معتبرين أن الموقف غير لائق بمكانة الدكتور المصري الشهير الذي يتابعه الملايين.