إعلان

BBC

شريف مدكور يعلق على واقعة تقبيل الدكتور حسام موافي يد محمد أبوالعينين

08:38 م الجمعة 03 مايو 2024

شريف مدكور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- أحمد عبدالمنعم:
علق الإعلامي شريف مدكور على واقعة تقبيل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وأوضح "مدكور"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا شايف أنه تصرف عفوي مش مقصود منه حاجة الفيديو واضح وغير الصورة".

يذكر أن مواقع مواقع التواصل الاجتماعي قامت بحملة هجوم على الدكتور حسام موافي بسبب الصورة المتداولة وهو يقبل يد النائب محمد أبو العينين، معتبرين أن الموقف غير لائق بمكانة الدكتور المصري الشهير الذي يتابعه الملايين.

حسام موافي محمد أبوالعينين شريف مدكور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 2679 شكوى بمخالفات مخابز

إعلان

إعلان

توجيه مهم من الكهرباء للمواطنين خلال أعياد شم النسيم وعيد الفصح
توجيه مهم من "السياحة" للحجاج والشركات بشأن موسم حج 2024
التقديم متاح أونلاين.. إسكان النواب توضح موعد بدء التقديم للتصالح على مخالفات البناء