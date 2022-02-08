بعد إيقافه بماسبيرو.. قرار جديد ضد المذيع حسام حداد

كتب مينا غالي:

أصدرت نقابة الإعلاميين، الثلاثاء، قرارا بمنع ظهور المذيع حسام حداد مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" علي أي وسيلة إعلاميه داخل مصر لحين انتهاء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من مخالفات مهنية وقانونية لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك وتوفيق أوضاعه داخل النقابة.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن مقدم برنامج " صباح الخير يا مصر" خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة مادة (٤): تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحده الوطنيه والتماسك القومي، والمادة رقم (٩) باحترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين.

كما خالف في باب الواجبات: الماده (٩) بالامتناع عن بث ما يغذى أو يكرث ثقافة العنف والكراهية.

ولفتت النقابة إلى حداد خالف مدونة السلوك المهنى في بندها العاشر الذي ينص علي الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته.

وأهابت النقابة بكل ممارسي النشاط الإعلامي الالتزام بالمهنية الإعلامية والتأكيد الدائم على روح الترابط والانتماء للوطن وكل من يمثله خارجياً .

وأثار حداد جدلا واسعا بعد تصريحات تخصّ مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليا في الإمارات، قائلا إن "الأهلي لا يمثل مصر"، وهو ما استدعى تحرك الهيئة الوطنية للإعلام بإيقافه.

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