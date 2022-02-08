كرم جبر: غير مسموح بالسخرية من المنتخب أو إحباطه.. ولا يجب إشعال الفتن بين الجمهور

12:06 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
كرم جبر: غير مسموح بالسخرية من المنتخب أو إحباطه.. ولا يجب إشعال الفتن بين الجمهور

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- مينا غالي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة الوقوف خلف المنتخب المصري ودعمه والحفاظ عليه بهذا الدعم الكبير.

وتابع جبر خلال تصريحات تليفزيونية أمس، أن هناك بعض القنوات والبرامج لا تنتهج هذا النهج ولا تدعم المنتخب، مشددًا على أن الانتقاد مسموح به لكن لا يجب أن يتم السخرية من الفريق أو إحباط عزيمته.

أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يجب الحفاظ على الروح المعنوية للمنتخب ولا يتم العمل على إشعال الفتن بين الجمهور، مشيرًا إلى ٱن هناك لجان رصد ترصد المخالفات في البرامج الرياضية، والجميع يشجع هذا.​

كرم جبر المنتخب المصري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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