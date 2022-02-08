‏بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ويستعرض المجلس اليوم ١٧ طلبا من الأعضاء لتحديد موعد للمناقشة.

وتأخذ الجلسة العامة اليوم، الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تشهد الجلسة العامة اليوم أيضا مناقشة تقارير اللجان:

1) تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.

كما يناقش المجلس اليوم الثلاثاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما تناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري. ​