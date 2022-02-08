الطقس غدا.. عودة الأمطار وتغيرات سريعة في حالة الجو- تفاصيل الموجة الجديدة

11:25 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن طقس الأربعاء يشهد بداية عودة سقوط الأمطار مرة أخرى من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لكنها غير مؤثرة على نشاط الأعمال اليومية.

وأوضحت أن الكتل الهوائية المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية، تبدأ غدا في التغير وتكون كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أووربا، مع وجود منخفض جوي وعلى سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملوا على إحداث حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو.

وأضافت أن هذه الكتل والمنخفض الجوي، تعمل على إحداث حالة من التغيرات السريعة في الجو، أهمها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن اليوم بحوالي 5 درجات، لتسجل غدا العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وتابعت: لدينا انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء لجمهورية، بجانب نشاط للرياح لتسجل السرعات ما بين الـ 40 لـ 50 ك متر في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة، وانخفاض قيم درجات الحرارة عن المذكورة أعلاه، ونشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأكملت: ارتفاع الأمواج يصل ما بين الـ 3 لـ 5 أمتار على البحر المتوسيط، مع بداية عودة سقوط الأمطار مرة أخرى من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، غير مؤثرة تماما على نشاط الأعمال اليومية.​

الطقس منار غانم هيئة الأرصاد الجوية أمطار

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