الأرصاد تكشف درجات الحرارة حتى السبت 12 فبراير: ارتفاع يعقبه انخفاض

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 8 فبراير، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يعقبه انخفاض في الحرارة.

وفي التقرير التالي ننشر تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى حتى السبت المقبل كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 08 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير:

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 08 درجة

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