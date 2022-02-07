الجيزة: إخلاء شوارع العشرين والشوربجي من المواقف العشوائية - فيديو

11:11 م الإثنين 07 فبراير 2022
الجيزة: إخلاء شوارع العشرين والشوربجي من المواقف العشوائية - فيديو

مواقف الميكروباص العشوائية

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(مصراوي):

شنت أجهزة حى بولاق بمحافظة الجيزة حملة لمنع مواقف الميكروباص العشوائية بالعشرين والشوربجي.

ونشرت محافظة الجيزة فيديو يرصد عودة حركة السيارات في الشوارع بدون زحام، وتسكين الميكروباصات في الموقف الجديد بالشوربجي.

يذكر أن محافظة الجيزة وضعت مخططًا شاملًا ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، إلى جانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وفي ذلك الإطار خصصت المحافظة ساحة كانت مستغلة كموقف لسيارات هيئة النظافة و الكائنة أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور وتجهيزها بشكل حضاري كموقف نموذجي ليكون بديلآ للموقف العشوائي الكائن بمنطقة الشوربجى ببولاق الدكرور والذي سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية بذلك القطاع، تحت إشراف المهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة في تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا أن الموقف الجديد سيساهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجي.

مواقف الميكروباص العشوائية إخلاء شوارع العشرين الجيزة حى بولاق

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