"شباب النواب" للاعبي المنتخب: دعم القيادة السياسية دليل على تقدير الجميع لجهودكم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدر الأداء البطولي والمشرف للمنتخب القومي لكرة القدم، والذي لم يحالفه الحظ في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرسالة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنتخب القومي أكبر دليل على تقدير الجميع للمجهود الكبير الذي بذله رجال المنتخب القومي خلال مشوارهم الحافل بالندية في جميع المباريات التي خاضها وكان أخرها المباراة النهائية التي حسمتها ضربات الحظ الترجيحية.

ووجه رئيس لجنة الشباب، رسالة شكر للاعبين والجهاز الفني على ما بذلوه قائلا: "كسبتم احترام العالم أجمع بأدائكم البطولي وروحكم القتالية وحرصكم على رفع اسم وطنكم عاليًا كما وجه رئيس لجنة الشباب الشكر للجماهير المصرية الغفيرة التي زحفت خلف الفريق من القاهرة.

وحرص رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على التوجه لغرفة اللاعبين عقب المباراة مع وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والسفير المصري بالكاميرون للشد من آزر اللاعبين.

كما أشاد الدكتور محمود حسين، بالدعم الدائم والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرياضة المصرية والمصريين، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي بسبب ذلك الاهتمام الغير مسبوق.

يذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الإفريقية.