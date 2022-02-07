الشوربجي: "الوطنية للصحافة" حريصة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية

10:38 م الإثنين 07 فبراير 2022
الشوربجي: "الوطنية للصحافة" حريصة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية

عبد الصادق الشوربجي

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كتب- مينا غالي:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة.

وقال الشوربجي - خلال ترؤسه أعمال اجتماعي الجمعية العمومية لمؤسسة (دار الهلال) - إن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيًا.

وأشاد بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات؛ لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات، كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

عبد الصادق الشوربجي الجمعيات العمومية المؤسسات القومية القوائم المالية

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