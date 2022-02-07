البحث العلمي وبنك التنمية الإفريقي يحتفلان بتخرج 25 شركة ناشئة في الأقصر

(أ ش أ):

احتفلت أكاديمية البحث العلمي وبنك التنمية الإفريقي في محافظة الأقصر بتخرج 25 شركة ناشئة من "حاضنة تقنيات البيئة النظيفة والخضراء" أحد برامج مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال في مصر والممول من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للدول التي تمر بمرحلة انتقالية، وتقوم بتنفيذه الاكاديمية من خلال بنك التنمية الإفريقي.

وأشارت الأكاديمية - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبني على المعرفة واستراتيجية البحث العلمي والابتكار.

وأوضحت أنه شارك في الاحتفالية جيهان السكري ممثلة بنك التنمية الإفريقي وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ومستثمرين وجهات ذات الصلة والمهتمين بالحلول المبتكرة في مجال البيئة النظيفة والخضراء، وقدمت 30 شركة عروضاً لشركاتهم.

وأكدت أنها قامت بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، ومسرعات الأعمال 101.

وأوضحت أنه تم إطلاق تلك الحاضنة في أبريل 2021 بالتعاون مع شركة كيمونكس مصر للاستشارات لتكون أكبر حاضنة في مجال البيئة النظيفة والخضراء والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة في محافظات الصعيد وتمكين الشباب والمرأة في مجال ريادة الأعمال.

ولفتت إلى أن الحاضنة قدمت الدعم الفني لـ 82 شركة ناشئة والتي تقدم حلول مبتكرة لحل التحديات البيئية والمجتمعية بصعيد مصر في مرحلة قبل الاحتضان وتم احتضان 30 شركة ناشئة، حيث بلغت ساعات التدريب والتوجيه التي تلقتها الشركات نحو 300 ساعة، كما قدم المشروع دعم مالي لعشر شركات يصل إلى 45 ألف جنيه لكل شركة لمساعدتها على التواجد في السوق المحلي.

من جانبها، قالت جيهان السكري ممثلة بنك التنمية الإفريقي، إن برنامج "حاضنة أعمال البيئة النظيفة والخضراء" يعتبر أحد البرامج التي يتبناها مشروع تنمية وتطوير، حيث جاري تنفيذ 10 برامج احتضان وتسريع أعمال في إطار المشروع والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الصعيد والوادي الجديد وتوفير منح وبناء القدرات لحوالي 480 شركة ناشئة بإجمالي تمويل 4 ملايين يورو.

وأضافت أنه سيتم دعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات في المناطق النائية خصوصًا في الوجه القبلي والواحات.

وأوضحت آيرين بغدادي مديرة الحاضنة، أن الشركات الناشئة التي أكملت البرنامج تلتزم التزاماً جديا تجاه أعمالها والنمو في صعيد مصر- كل واحدة من هذه الشركات لديها ما لا يقل عن 5 حلول مبتكرة - سواء كان ذلك في عرض المنتجات وقنوات التسويق وطرق السداد للعملاء - والتي ستضيف الكثير من القيمة في مجال تقنيات البيئة النظيفة والخضراء في المنطقة.

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