الصحفيين: انعقاد لجنة المشتغلين الجديدة ١٩ فبراير

03:57 م الإثنين 07 فبراير 2022
الصحفيين: انعقاد لجنة المشتغلين الجديدة ١٩ فبراير

خالد ميري

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كتب- مينا غالي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، انعقاد جلستها للنقل لجدول المشتغلين للصحفيين المقيدين بجدول تحت التمرين وتجاوزوا المدة القانونية يوم السبت الموافق ١٩ فبراير الساعة الخامسة مساءً.

وكان قد كشف خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، موقف الصحفيين الذين تم رفضهم أو تأجيلهم خلال لجنة قيد تحت التمرين الأخيرة، والتي شهدت تأجيل ورفض عدد كبير من المتقدمين للجنة.

وقال ميري في تصريحات لمصراوي، إن لجنة القيد تلتزم بالقانون واللائحة بشأن القيد، موضحًا أن قانون النقابة نص في مادته 14 على أنه "لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من:

أحد مستشاري محاكم الاستئناف، تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وأحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا".

وأضاف ميري: "وبالتالي وفقًا للقانون، فإن من حق الزملاء المؤجلين أو المرفوضين التظلم خلال 30 يومًا، وفي حال عدم قبول تظلم المتقدم، إما أن ينتظر للجنة القيد الجديدة، أو يتقدم بطعن أمام لجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من قرار لجنة القيد الابتدائية، ولا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافية".

خالد ميرى نقابة الصحفيين لجنة المشتغلين الجديدة

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