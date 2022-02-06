"التموين": إنتاج 218 ألف طن سكر حتى الآن

06:53 م الأحد 06 فبراير 2022
"التموين": إنتاج 218 ألف طن سكر حتى الآن

وزارة التموين

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كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2.180 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 217 ألفا و946 طن سكر حتى الآن.

وأكد المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، في بيان اليوم الأحد، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الموسم الحالي توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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