قرار حكومي بتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي بالمنوفية

12:12 م الأحد 06 فبراير 2022
قرار حكومي بتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي بالمنوفية

اجتماع مجلس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 328 لسنة 2022.

ونص القرار في المادة الأولى: تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600.6 متر مربع ضمن القطعة رقم (9)، حوض داير الناحية نمرة (16)، من ناحية قرى بهواش، زمام قرية زاوية رزين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

مجلس الوزراء تخصيص أرض المنوفية

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