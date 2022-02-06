شقق متوسطي الدخل.. الإسكان الاجتماعي يعلن مدن ومواعيد الحجز بداية من 450 ألف جنيه

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، "سكن مصر ودار مصر وجنة"، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق أضغط هنا، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وأكد الصندوق أن أسعار الوحدات تبدأ من 451 ألف جنيه، حيث يوجد تنوع في المساحات من 100 إلى 150 متر.

وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، ويتم سداد 40 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، ويتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، ويتم سداد 80 ألف جنيه جدية حجز.

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