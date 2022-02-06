الحجز قرب.. خطوات التقديم في شقق سكن مصر وجنة ودار مصر إلكترونيًا

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، "سكن مصر ودار مصر وجنة"، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق أضغط هنا، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

ونستعرض في الخطوات التالية طريقة الحجز وانشاء حساب على الموقع المخصص للتقديم:

أولًا: يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز والتقديم، https://cservices.shmff.gov.eg/، وعمل إنشاء حساب عليه، من خلال الضغط على تسجيل حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة، وهي الاسم بالكامل والرقم القومي وكلمة المرور.

ثانيًا: بداية من يوم 15 فبراير يمكن تحميل كراسة الشروط من على الموقع الإلكتروني، والاطلاع على المشروعات والأسعار وأماكن الشقق ومواصفتها، وتحت أي مشروع الأنسب للحجز.

ثالثًا: سداد جدية الحجز الخاصة بكل مشروع، والتى تصل لـ40 الف في مشروع سكن مصر و60 ألف في مشروع دار مصر و80 ألف في مشروع جنة.

رابعًا: اختيار المشروع المراد الحجز به من ضمن الـ3 مشروعات والتأكيد على قراءة الشروط الخاصة بالحجز والضغط على كلمة قبول الشروط.

خامسًا: إعادة إدخال البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، والتي تكون عبارة عن تحديد الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء وبيانات الزوجة، وهل هي تعمل أم لا، ثم بيانات مصادر الدخل للشخص المتقدم والتي تكون عبارة عن مصادر الدخل وجهة العمل وعنوان العمل والسكن، وكذلك صافي الدخل الشهري، واستمارة الحجز والاقرار وقسيمة الزواج، وإصالات جدية الحجز.

سادسًا: تحميل ملف الورق بصيغة الـpdf، بحجم لا يتجاوز الـ2 ميجا، ثم الضغط على إرسال الطلب.

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