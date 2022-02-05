طقس الأيام المقبلة| عودة الشبورة.. ورياح وأمطار في هذه المناطق

كتب- أسامة علي: ​

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 06 فبراير 2022 إلى الجمعة 11 فبراير 2022، حيث سيكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحـاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

الأحد 6 فبراير والاثنين 7 فبراير 2022

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

الثلاثاء 8 فبراير 2022

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 9 فبراير والخميس 10 فبراير 2022

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 %)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 11 فبراير 2022

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (10% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.