أحمد الجمال: كتاب ياسر رزق يكشف تفاصيل عرض الإخوان توطين الفلسطينيين في سيناء

طقس الأيام المقبلة| عودة الشبورة.. ورياح وأمطار في هذه المناطق

تصوير- محمود بكار:

​قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إنه عرف ياسر رزق طفلًا عندما كان في الإمارات، وعمل والده صحفيًا في صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأضاف خلال مناقشة كتاب سنوات الخماسين لياسر رزق بمعرض الكتاب: "بقي ياسر رزق كبيرًا رغم الصغائر التي مورست ضده بعد تركه لرئاسة مجلس إدارة الأخبار".

وتابع الجمال: "لم يزعم ياسر رزق أنه يقدم كتاب تاريخ وإنما هو شهادة تصل إلى حد العمل العلمي تغني الباحث عن كل شيء، لأنه استند إلى الوثائق والصور ووفر كل المادة التي توفر على الباحث ألا يتعب كثيرًا".

وواصل الجمال: "نحن أمام صحفي مهني متمكن كسب ثقة مصادره، ثم تجاوزها إلى أن أصبح مصدر ثقة أن يأخذ رأيه في الأحداث الجارية".

مضيفًا: "كما نكتشف ما صرح به أبومازن عندما ظن أن مرسي يمزح عندما حاول أن يمنحه 1600 كم بطول الشريط الحدودي لتوطين الفلسطينيين فيها، وعندما قال له الرئيس الفلسطيني المصريون لن يرضوا فقال له وأنت مالك".

وانطلقت مساء اليوم السبت، ندوة مناقشة كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قاعة ضيف الشرف مبنى بلازا 2.

الندوة تناقش الكتاب وأحداثه التي ترصد مرحلة من أهم المراحل التاريخية في حياة مصر.

وتحدث في الندوة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، وأدارها الدكتور سامي عبدالعزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.