شكرى يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

02:21 م السبت 05 فبراير 2022
شكرى يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

سامح شكري

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القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن اللقاء تناول مستجدات الشأن الفلسطيني.

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سامح شكري القضية الفلسطينية محمد أشتيه قمة الاتحاد الإفريقي

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