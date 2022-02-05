اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

11:37 ص السبت 05 فبراير 2022
اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لرئيس الحكومة والوزراء لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف المحافظات والمدن على أرض الواقع.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أحد أهم المدن الجديدة التي تؤسسها الدولة المصرية ضمن خطة التوسع العمراني التي تتم في الوقت الحالي.​

مصطفى مدبولي مشروعات العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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