الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين

11:52 ص السبت 05 فبراير 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

وأوضحت أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشددت التنمية المحلية على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".​

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواصلات أسعار البنزين سيارات النقل الجماعي زيادة تعريفة الركوب

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