بسام راضي: الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية ببكين

05:25 م الجمعة 04 فبراير 2022
بسام راضي: الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية ببكين

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كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بسام رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي يشارك في الافتتاح إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

السيسي بسام راضي بكين الصين الأولمبياد الشتوية

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