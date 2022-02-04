مصر للطيران: تحديث إجراءات السفر من وإلى السعودية (مواطنين وزوار)

05:31 م الجمعة 04 فبراير 2022
مصر للطيران: تحديث إجراءات السفر من وإلى السعودية (مواطنين وزوار)

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص "PCR" أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

بينما يستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال، في ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان، عاجل لها، اليوم الجمعة، تسري الإجراءات التالية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية ابتداء من الأربعاء المقبل 9 فبراير.

وأشارت إلى أنه يسمح للمواطنين السعوديين الذين تظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و(10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة دون الحاجة لإعادة الفحص.

بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عامًا أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق "توكلنا".

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com

مصر للطيران السعودية تحليل PCR المواطنين السعوديين

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