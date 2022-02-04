ثلوج بهذه المنطقة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام

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كتب – أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في الأسبوع الأول لإجازة نصف العام، التي تبدأ في الخامس من فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود الأسبوع المقبل، في الفترة من السبت الخامس من فبراير وحتى العاشر من الشهر نفسه، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت کاترین.

وأوضحت أن حالة الطقس جاءت كما يلي:

السبت 5 يناير فبراير 2022:

شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات منقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

الأحد 06 فبراير والاثنين 7 فبراير 2022

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 8 فبراير 2022:

شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 9 فبراير والخميس 10 فبراير 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .