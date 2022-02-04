بعد انتهاء الامتحانات.. إقبال كثيف للجمهور على معرض الكتاب – صور

كتب – أسامة علي:

تصوير – محمود بكار:

شهد اليوم الجمعة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كثيفا من قبل الجمهور، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالمدارس والجامعات، وبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وتنطلق إجازة منتصف العام الدراسي للطلاب بالمدارس والجامعات، غدا السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير.

يذكر أن الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.